Издание "Деревянные церкви Закарпатья" завоевало І место в рейтинге "Книга года 2016"

Во Всеукраинском рейтинге "Книга года 2016" І место в номинации "визитка"/краеведческая и туристическая литература получили издания: Флориан Заплетал "Деревянные церкви Закарпатья"; "Города и села Закарпатья", сообщает интернет-издание uzhgorod.net.ua.

В Национальной библиотеке Украины имени Вернадского состоялась торжественная церемония чествования победителей XVIII Всеукраинского рейтинга "Книга года 2016".

В этом году звания лауреатов в 7 номинациях (каждая имеет 3 подноминации), которые соответствуют основным секторам украинского книжного рынка, боролись 1098 изданий.

Победителей книжного рейтинга определила группа из 76 экспертов – ведущих книговедов, критиков, ученых-гуманитариев, известных писателей, политологов, журналистов, культурологов, народных депутатов, руководителей соответствующих государственных учреждений.