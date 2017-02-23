В Ровно верующие УПЦ протестуют против введения биометрических паспортов

С крестами и плакатами под стены Ровенской ОГА пришли верующие УПЦ. Они протестуют против введения биометрических паспортов, сообщается на сайте РадиоТрек.

Люди выступают против присвоения гражданам номеров и записи информации о них на чипы. Верующие УПЦ требуют, чтобы им позволили и в дальнейшем использовать паспорта-книжечки образца 1992 года.

"При оформлении биометрического паспорта человеку присваивается уникальный номер в государственном реестре. Он аналогичен штрих-коду, который сейчас существует на всех товарах. И формируется аналогично как и штрих-код на товарах. Мы не сомневаемся, что он через некоторое время будет наноситься человеку, как и на товары и продукты. Поэтому мы вышли сегодня на эту акцию, чтобы нам наша власть оставила право получать паспорта предыдущего образца – книжечку 1992 года выпуска", - рассказал один из протестующих.

По его словам, большинство присутствующих на акции – жители города, однако есть и те, кто приехал из окрестных населенных пунктов.