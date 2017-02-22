Задержан злоумышленник из Закарпатья, который обокрал 4 церкви на Львовщине

По решению суда 23-летний житель Закарпатской области, которого подозревают в ограблениях четырех церквей на Львовщине находится под стражей. Об этом сообщает Львовское областное управление полиции.

Как установили правоохранители, в ночь с 27 на 28 января неизвестные злоумышленники проникли в четырех сельских храма в Стрыйском районе. В каждой из церквей они повредили входную дверь и похитили денежные средства из ящиков для пожертвований.

Правоохранители установили, что к совершению краж причастна группа злоумышленников. Один из них, 23-летний житель Закарпатской области, по решению суда находится под стражей.

«Житель Ужгорода – он имеет судимости за грабеж, кражу и другие преступления, совершенные на Закарпатье. «Засветился» он также в Ивано-Франковской области, а теперь и у нас на Львовщине. Сейчас мы принимаем меры для установления места пребывания и задержания двух его сообщников»,- отметил начальник Стрыйского отдела полиции подполковник полиции Иван Малыш.

По этим фактам было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража). Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.