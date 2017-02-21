Во Львове ледяная глыба упала с крыши храма и убила женщину

В центре Львова 19 февраля ледяная глыба упала с крыши Преображенской церкви на ул. Краковской и убила 81-летнюю Ярославу Фронкивну, сообщает Gazeta.ua.

— Глыба упала возле главного входа в храм. Проломила женщине голову. Медики, прибывшие на вызов, зафиксировали смерть потерпевшей. Она жила во Львовской области, — говорит пресс-секретарь областной Нацполиции Светлана Добровольская.

Храм находится на балансе церковной общины. Там рассказали, что недостаточно проследили за чистотой крыши.

— Ярославу Фронкивну дочка привезла на воскресную службу к исповеди. Высадила у входа в храм и поехала парковать машину. Как увидела, что мама упала — сразу подбежала. Начала искать лекарства. Но скоро поняла, что мать умерла от удара. Из головы у нее текла кровь, — говорит очевидец событий Богдан Бинаш, 58 лет.