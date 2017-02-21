300-летие деревянной церкви будут праздновать на Тернопольщине

В Черткове на Тернопольщине будут отмечать 300-летие церкви Вознесения Христова – одной из старейших деревянных церквей в регионе. Будут праздновать в течение трех дней, а именно 25 – 28 мая, сообщает Доба.

Городской голова Владимир Шматько предложил, отмечать событие на областном уровне. Глава города отметил, что городской совет по случаю 300-летия церкви берет на себя финансирование мероприятий по случаю празднований и профинансирует одну из потребностей церкви.

К празднованию 300-летия церковная община наметила провести много работ, а именно: устелить брусчаткой заезд на церковный двор; утеплить и оформить в подобном к общему ансамблю стиле приходской дом; установить скамейки и навес во дворе; обновить озвучивание храма. В ближайшей перспективе есть еще одна насущная потребность – утепление здания церкви, сообщают на сайте Чертковского городского совета.