Пожарные потушили возгорание колокольни на Ивано-Франковщине

В селе Верхняя, что на Ивано-Франковщине, пожарные потушили возгорание колокольни православного храма. Об этом информирует Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Пожар площадью 70 квадратных метров спасатели потушили 15 февраля. К ликвидации пожара привлекались 28 спасателей и 5 единиц специальной техники.

Травмированных и погибших нет.

Больше всего огонь повредил пристройку на территории церкви, а также колокольню.

Причины пожара сейчас устанавливаются.