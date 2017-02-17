Пожарные потушили возгорание колокольни на Ивано-Франковщине
18:31, 17 февраля 2017Общество
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Фото: vikna.if.ua
В селе Верхняя, что на Ивано-Франковщине, пожарные потушили возгорание колокольни православного храма. Об этом информирует Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Пожар площадью 70 квадратных метров спасатели потушили 15 февраля. К ликвидации пожара привлекались 28 спасателей и 5 единиц специальной техники.
Травмированных и погибших нет.
Больше всего огонь повредил пристройку на территории церкви, а также колокольню.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
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