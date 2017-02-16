Скоропостижно скончался известный львовский художник-реставратор икон

На 37-м году жизни перестало биться сердце известного художника-реставратора Львовского музея Истории религии Петра Скопы, сообщается на сайте Новости Львова.

Петр Скоп происходил из известной семьи художников. Отец Левко Скоп – художник, реставратор, музыкант, писатель, искусствовед, волонтер, мать Галины Скоп – преподаватель Львовской Академии искусств кафедры реставрации, художник-реставратор.

Среди весомых творческих достижений Петра Скопа – восстановление иконы «Богородица с Иисусом на престоле». Эксперты по иконописи считают, что ей как минимум шесть веков, то есть создана она еще в XV веке. А в музей икона попала более 30 лет назад с одной из церквей, что находится недалеко от Львова. С тех пор находилась в фондах музея.

До истины докопался именно Петр Скоп. Причем под прицелом в прямом смысле этого слова — под рентгеновскими лучами. Тогда и выяснил, что икону перерисовывали по меньшей мере пять раз. Снимая краску, слой за слоем, Петр Скоп обнаружил первоначальное изображение. Выяснилось, что единственный элемент, которого ни разу в течение шести веков не трогали, — глаза Богородицы.

Восстановительный процесс длился около года. Реставратор не только снял разновременные красочные слои, но и укрепил деревянный щит и заменил деформированные шпуги. «Под примитивной современной базграниною — действительно шедевр. Более того, похоже, икона была чудотворной, потому что вместе с ней мы нашли фрагменты серебряных позолоченных медальонов (их еще называют вотами). Известно, что до XVI века существовала традиция вешать их на икону в знак благодарности за исцеление» — рассказывал тогда Петр Скоп.

Тогда, в марте 2008 года, эту обновленную икону презентовал Музей истории религии. Шедевр и сейчас хранится во Львовском музее.