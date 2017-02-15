Фильм о том, что Библия не одобряет вино, собрал тысячи просмотров в интернете

Фильм "Утерянная добродетель"на менее чем за две недели набрал более 32 тысяч просмотров Youtube, сообщает РИА Новости.

В документальной ленте, по утверждению авторов, приводятся исторические свидетельства и наставления святых; она призвана осветить все спорные моменты и противоречия, касающиеся употребления алкоголя в православной среде. В частности, тезис о том, что в Библии часто упоминается и, следовательно, одобряется употребление вина, не имеет под собой оснований, отмечают они.

"Если мы действительно правильно оценим Библию, то это Книга о трезвости, — Библия говорит о том, что даже однократный прием вина приводит к очень большим последствиям: например, как было у Лота, у Ноя и многих других библейских персонажей, которые один раз попробовали и потом всю жизнь вымаливали свои грехи у Господа Бога", — комментирует фильм протоиерей Григорий Григорьев.

Фильм, презентованный в январе на Международных Рождественских образовательных чтениях, планируется издать на CD-носителях тиражом не менее 5 тысяч экземпляров.