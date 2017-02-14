Украинский ученый доказал, что молитва действительно лечит

Вчений вирішив перевірити силу молитви експериментальним шляхом. Досліди тривали 15 років. Науковець брав венозну і капілярну кров у добровольців, робив її аналіз. А потім просив досліджуваного або когось із близьких читати молитву протягом 10-15 хвилин, подумки або вголос. Після цього знову робили аналіз венозної та капілярної крові. І вона різнилася! Про це повідомляється на сайті Добрий лікар.

Дослідник, кандидат медичних наук, автор 166 патентів та 15 ліцензій Михайло Лазорик ще зі студенських років займався дослідженням лейкоцитів — це клітини крові, які захищають нас від проникнення хвороботворних мікробів. Вчений вирішив дослідити вплив молитви на кров людини.

"Я сам виріс у віруючій родині. Силу молитви ніколи не ставив під сумнів, адже віра є бездоказовою. Проте як науковець, я мав довести це у конкретних дослідженнях. Адже відомо, що після молитви та церковних піснеспівів людина почуває умиротворення, духовне полегшання. А що ж відбувається на фізичному рівні? Зокрема, з нашою головною рідиною — кров’ю? От це я і почав вивчати" - розповідає вчений.

Люди, що зголосилися, були різної статі, рівня освіти, соціального статусу, професій, хворіли на різні недуги (був і атеросклероз, і гепатит В, і ревматизм). Перед дослідом брали капілярну та венозну кров, проводили її аналіз.

Потім досліджуваний (або його знайомий) читав молитви хвилин 15-20 — це “Отче наш”, “Вірую”, “Царю Небесний”, псалом 50, до святих, до небесних покровителів. Після цього знову робили аналіз венозної та капілярної крові та визначали кількісні та морфо-функціональні властивості її клітин.

"Кров ставала іншою на клітинному рівні! Пам’ятаю, наш перший досліджуваний мав остеомієліт (гнійне запалення кісток стегна після важкої аварії). В аварії загинув його брат, а від болю у кістках чоловік страшенно мучився. Молитву читав не він сам, а спеціально запрошена особа. Коли порівняли показники крові до та після молитви, виявилося, що рівень одного з показників фагоцитозу був у 6 разів нижчим, ніж до експерименту! Цей перший випадок лише підтвердив, що ми на правильному шляху" - наголошує Михайло Лазорик.

Усі подальші експерименти показали те ж: після молитви агресивність інфекції в організмі падала. Особливо коли йшлося про гостру фазу хвороби. Після молитов зафіксувано зміну показників запалення — вони стали нижчими.

У кожному досліді було виявлено статистично достовірні зміни величин окремих показників клітин крові, що свідчить про те, що молитви є реальним чинником, який викликає зміни кількості та морфофункціональних властивостей клітин крові. А це, своєю чергою, є доказом того, що молитва дійсно впливає на організм на клітинному та субклітинному рівні.

"Молитва — це не просто слова. Це коливання певної частоти. Давно доведено, що молитва змінює структуру води. Адже феномен освяченої води на Хрещення — це не міф, а науковий факт. А людина майже на 80% складається з води. Тож, діючи на найголовнішу рідину нашого організму, молитва змінює його на клітинному рівні навіть у тому випадку, коли ви читаєте її подумки. А коли вона промовляється вами чи чується, звукові упорядковані коливання додатково діють на організм людини і викликають зміни показників крові, зменшують запальні процеси, чинять цілющу дію" - пояснює Михайло Лазорик.