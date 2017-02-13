Священник УПЦ покорил всех судьей на певческом шоу "Голос країни"

Священник вышел на сцену в рясе и проникновенно исполнил композицию Николая Мозгового "Материнська любов", в итоге развернув к себе все четыре кресла звездных тренеров, сообщает Обозреватель.

Выступление протоиерея УПЦ Александра Клименко на слепых прослушиваниях вокального шоу "Голос країни" заставило расплакаться одну из судей проекта Тину Кароль.

"Боялся того, что повернутся даже двое. Хотелось бы, чтобы повернулся только один. Так было бы немного легче для моей гордыни", - признался священник.

По словам отца Александра, он не ставил своей целью мотивировать людей прийти в храм, а просто хочет быть напоминанием про то, что есть другой мир - мир души.

"Я постараюсь принимать участие в том, что приносит настоящую радость людям и немного отстраняться там, где будет просто развлечение", - говорит священнослужитель.

Отцу Александру было нелегко определиться с выбором звездного тренера. По словам протоиерея, ему понравилось, как говорил Сергей Бабкин, но он совсем не знаком с его творчеством.

Он также решил не идти в команду Джамалы, чтобы не ставить звезду в неловкое положение, ведь они исповедуют разную веру (Джамала - мусульманка).

В итоге Александр Клименко выбрал Тину Кароль, которая призналась, что это огромная ответственность для нее.

За кулисами священника поддерживали жена и трое детей. Отметим, что скоро отец Александр станет отцом в четвертый раз. Он служит в небольшом храме в городе Березань Киевской области, а также уже десять лет помогает как тюремный священник.