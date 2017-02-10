Священник Федор Конюхов побил мировой рекорд, пролетев на аэростате 51 час

Экспедиция знаменитого путешественника Федора Конюхова побила мировой рекорд по продолжительности полета на аэростате, проведя в воздухе 51 час и преодолев около тысячи километров, сообщает РИА Новости.

Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло отправились в путешествие на самом большом аэростате, сделанном в России, с намерением установить мировой рекорд по беспосадочному полету. Экспедиция стартовала около девяти утра 7 февраля с аэродрома Южный в Рыбинске. Задачей путешественников было продержаться в воздухе дольше 51 часа.

К 12:12 аэростат провел в воздухе 51 час 9 минут, и именно по истечении этого времени был установлен новый мировой рекорд. В этот момент экспедиция находилась на территории Саратовской области, примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном.

Во время полета аэростат двигался на высоте от 190 до 300 метров, скорость зависела от ветра — от 10 до 40 километров в час.

Приземлившийся под Саратовом аэростат Конюхова встречали журналисты и дети.

В пути путешественники провели две ночи. Как сообщается на официальном сайте Конюхова, вторая ночь оказалась сложной. "Произошло обледенение оболочки шара — это повлияло на его вес, и, соответственно, увеличился расход топлива", — говорится в сообщении.

Последние часы экспедиции осложнились снегопадом.

Предыдущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате — 50 часов 38 минут — установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. Экипаж взлетел в Канаде и приземлился в США. Полет проходил на оболочке Cameron Balloons N-210. Японцам впервые в истории тепловых аэростатов удалось продержаться в воздухе более 50 часов.