Список наследия ЮНЕСКО может пополнить древнее грузинское рукописное Евангелие

Древняя грузинская рукопись может пополнить список наследия ЮНЕСКО после удивительного открытия специалистов Национального архива Грузии, сообщает Новости-Грузия.

В результате работы над обновлением данных о рукописи Евангелия, ученым удалось обнаружить более древние тексты.

Выяснилось, что манускрипт представляет собой палимпсест — это памятник письменности, в котором первоначальный текст стирался и заменялся новым. То есть, каждая строчка в грузинском писании была нанесена поверх еще более древних надписей.

Ученые датируют самый древний из этих текстов IX-X веками нашей эры.

В данное время рукопись представлена на внесение в Международный реестр ЮНЕСКО «Памяти мира» (Memory of the World). Это учрежденная в 1992 году программа по защите всемирного документального наследия.

Евангелие попало в Национальный музей Грузии в 1924 году, из церкви Богоматери села Тортиза Горийского района (регион Шида Картли). Выполнено оно на пергаменте и оформлено незнакомыми миниатюрами. В старых описаниях эта рукопись упоминается как Евангелие ХIV века.

При новом изучении пергамента было установлено, что палимпсест является как двухслойным, так и трехслойным: два верхних слоя рукописи выполнены таким видом грузинской письменности, как нусхури, а нижний, третий слой – асомтаврули.

Два верхних текста рукописи – это Евангелие одного из самых почитаемых грузинских святых Георгия Мтацминдели, известного также, как Георгий Афонский, Георгий Иверский или Георгий Святогорец (1009-1065). Он был грузинским монахом, автором духовных сочинений, перевел на грузинский язык несколько изданий Библии и фактически был связующим звеном между Грузией и Византией.

Идентификация третьего нижнего слоя пока не завершена – ученые находятся в процессе установления истины.

Кроме того, известно, что рукопись содержит много различных записей разного периода – одна часть которых написана письменностью нусхури, другая – мхедрули.

Согласно этим записям, переписчиком одного из слоев является некто Георгий, а заказчиком – монах Эстатэ. На одном краю Евангелия имеется авторская записка, датированная приблизительно XVI-XVII вв, которая гласит о том, что данная рукопись куплена ее владельцем за 12 марчили (старинная грузинская монета).

Таким образом, Евангелие содержит письмена, переписанные шрифтом асомтаврули, нусхури и мхедрули в IX-X, XII-XIII, XIV, XVI-XVII столетиях, а также миниатюры и заставки, сделанные примерно в XIV веке.

Проект работы над новыми описаниями рукописей стартовал в Национальном архиве Грузии в 2014 году. Его целью является обновление данных о тысячах рукописей, хранящихся в архиве. В рамках проекта в 2016 году уже было издано описание ста рукописей. Сейчас идет работа над вторым томом описаний.

Напомним, что в 2011 году, список ЮНЕСКО «Память мира» пополнился византийскими рукописями из Грузии — это коллекция около 1000 работ, некоторые из них относятся к V столетию нашей эры. А в 2015 году под защиту программы ЮНЕСКО вошли еще два документа из Грузии — коллекция рукописей поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и древнейшие манускрипты Византийского периода.