Полиция вернула украденную драгоценную икону Лядовскому скальному монастырю

В селе Лядова Могилев-Подольского района на Винничине из скального монастыря УПЦ украли икону с мощами Иоанна Крестителя и с золотыми украшениями, сообщает Gazeta.ua.

Настоятель монастыря вызвал полицию, работники которой сразу нашли все неподалеку в снегу.

"Следственно-оперативная группа полиции провела осмотр территории возле монастыря. В снегу обнаружили похищенную икону и несколько золотых изделий, которые оставили на ней паломниками в благодарность за исцеление", - сообщил начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.

Икона изготовлена в XVII-XVIII веке. Ее вернули в храм.

Полиция проводит оперативные мероприятия по поиску лиц, причастных к преступлению.