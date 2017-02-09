Полиция вернула украденную драгоценную икону Лядовскому скальному монастырю
17:29, 09 февраля 2017Общество
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Фото: myvin.com.ua
В селе Лядова Могилев-Подольского района на Винничине из скального монастыря УПЦ украли икону с мощами Иоанна Крестителя и с золотыми украшениями, сообщает Gazeta.ua.
Настоятель монастыря вызвал полицию, работники которой сразу нашли все неподалеку в снегу.
"Следственно-оперативная группа полиции провела осмотр территории возле монастыря. В снегу обнаружили похищенную икону и несколько золотых изделий, которые оставили на ней паломниками в благодарность за исцеление", - сообщил начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.
Икона изготовлена в XVII-XVIII веке. Ее вернули в храм.
Полиция проводит оперативные мероприятия по поиску лиц, причастных к преступлению.
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