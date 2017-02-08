Конюхов начал полет на воздушном шаре, чтобы побить мировой рекорд

Известный путешественник Федор Конюхов во вторник утром отправился с аэродрома Рыбинска (Ярославская область) в путешествие на аэростате с намерением побить мировой рекорд по продолжительности полета – экспедиция поднялась в воздух при минус 25 градусах, под крики зрителей "ура", сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Конюхов намерен побить мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета на воздушном шаре. В качестве стартовой площадки выбран Рыбинск. Вместе с Конюховым отправился мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло. Им предстоит установить абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате, задача — продержаться в воздухе дольше 51 часа.

"Вот буквально несколько минут назад стартовали, летят над деревьями", — сказала собеседница.

По ее словам, в Рыбинске сейчас около минус 25 градусов мороза. "Приятно, что, несмотря на мороз и раннее утро, а старт полета изначально планировался с 7.00 до 8.00, люди приехали проводить путешественников. Когда аэростаты поднялись в воздух, их сопровождали криками "ура", — добавила собеседница.

Она отметила, что на аэродром Южный, откуда стартовала экспедиция, приехали более 300 зрителей. В воздух поднялись несколько шаров, на одном из них летят Конюхов и Меняйло, один сопровождающий, остальные стартовали в качестве поддержки.

Текущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате — 50 часов 38 минут — установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. Экипаж взлетел в Канаде и приземлился в США. Полет проходил на оболочке Cameron Balloons N-210. Японцам впервые в истории тепловых аэростатов удалось продержаться в воздухе более 50 часов.