В Киеве откроется выставка "Иордань" известного украинского художника

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства 10 февраля 2017 года в 16.00 состоится открытие выставки, которая является одним из этапов арт-проекта «П. Бевза. Иордань», сообщает Рrostir.museum.

В экспозиции будут представлены живописные произведения Петра Бевзы из разных циклов, которые соответствуют предложенной теме, и четыре деревянные скульптуры евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна середины XIX - начала XX веков, которые раньше находились в коллекции известного врача, шестидесятника, коллекционера и исследователя украинского народного искусства Е.В. Биняшевского (1928-1996), а теперь нашли свое место в музейном собрании.

Петр Бевза является одним из самых выдающихся и плодотворных украинских художников современности. Иордань для художника не столько место религиозного обряда, это процесс осмысления или переосмысления бытия, духовное очищение. Вода - символ жизни, жизненной силы. В украинской традиции вода означает очищение, она является символом долговечности, новых чувств и эмоций.

«На грани реального и ирреального» назвал этот проект Владимир Гойдаш, директор Art at the Institute Украинского Института Америки.

Выставка работ мастера, арт-проект «П. Бевза. Иордань» будет располагаться по адресу: г. Киев, вул. Лаврская, 9, корп. 29. Увидеть работы мастера можно с 10 февраля по 10 марта.