В Киеве произошел пожар на территории монастыря

В Киеве, в микрорайоне Бортничи, произошел пожар на территории Благовещенского монастыря Украинской Православной Церкви. Об этом сообщается на Facebook-странице ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве.

Сообщение о ЧП поступило в службу спасения 101 3 февраля в 04.56.

Возгорание возникло в кирпичной котельной и распространилось на крышу помещения.

В 05.39 пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждены котел, дымоход, сгорело и разобрано 30 кв.м. кровли.

Пострадавших нет. Вероятной причиной пожара было нарушение правил эксплуатации печного отопления. Окончательную причину установит следствие.