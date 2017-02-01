Завершился форум "Международная Киноассамблея на Днепре-2017"

Завершилась "Международная Киноассамблея на Днепре-2017".

На протяжении четырех дней было показано 25 документальных фильмов, сообщает Центр православной культуры "Лествица".

Зрители смогли насладиться умными, тонкими, пронзительными фильмами, которые рассказывают о людских судьбах, открытиях, радостях и трагедиях, о поиске человеком своего места в этом мире и открытии вечных ценностей. Каждый смог сам оценить, насколько важны и интересны эти фильмы.

От вынужденной корректировки программы кинофорума тысячи поклонников этого традиционного, проводимого уже восьмой год подряд фестиваля умного документального кино, практически не пострадали. Более того, организаторы и зрители уверены – благодаря испытаниям "Киноассамблея" становится сильнее и популярней.

Ярким финалом "Киноассамблеи на Днепре-2017" стала церемония награждения участников дипломами и специальными призами, а также благословенными грамотами правящего архиерея Днепропетровской епархии УПЦ. Награды вручали митрополит Днепропетровский и Павлоградский УПЦ Ириней, президент "Киноассамблеи" – народный депутат Украины Андрей Шипко и ее директор – заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко.

ИТОГИ «МЕЖДУНАРОДНОЙ КИНОАССАМБЛЕИ НА ДНЕПРЕ – 2017»:

• Гран-при "Золотая Кинолествица" – документальный фильм "Сирия: здесь был рай" (2016 г.), режиссер – Игорь Калядин (Россия).

• Первая премия "Серебряная Кинолествица" – документальный фильм "Спасти и сохранить" (2016 г.), главный редактор – Антон Никитин (Украина, телеканал "Интер")

• Вторая премия "Бронзовая Кинолествица" – документальный фильм "Паутина смерти" (2016 г.), режиссер – Светлана Резвушкина (Россия).

• Третья премия "Кинолествица" – документальный фильм "Фотографии, изменившие жизнь" (из цикла "Свидетели и судьи") (2015 г.), режиссер – Владимир Орлов (Беларусь).

Документальные фильмы-участники "Международных Киноассамблей на Днепре" можно посмотреть на сайте "Лествицы".