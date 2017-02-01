В Луцке состоялся благотворительный концерт для детей-сирот

Состоялся XXI Рождественский благотворительный концерт для детей-сирот и детей, родители которых погибли в АТО.

Концерт проходил в Волынском облмуздрамтеатре им. Т. Шевченко и Дворце Культуры Луцка, - сообщает пресс-служба Волынской епархии.

Начало концерта благословил митрополит Волынский и Луцкий Нифонт (Солодуха).

Сценарий концерта был построен, как «историческая ретроспектива» – от первых веков существования Церкви Христовой до Крещения Руси, от средневековья к новому времени, от советских времен атеизма, когда безбожники пытались уничтожить Церковь, к современности.

Также на мероприятии почтили память всех, кто погиб в войне на Востоке. И выразили слова поддвержки и благодарности тем, кто сейчас находится в зоне АТО.

На протяжении концерта, учитывая средства, которые уже поступили в Волынской епархии, собрали около 200 тысяч гривен. В целом, как отметил митрополит Нифонт, учитывая пожертвования, которые еще будут поступать, планируют собрать более 300 тысяч гривен.