В Одессе установят знак в память о взорванном соборе

Исполком Одесского городского совета согласовал установку знака в память о римско-католическом соборе святого Климента и о репрессированных священнослужителях, сообщает сайт "Вікна. Одеса".

Собор святого Климента на старинной открытке Как сообщалось на сегодняшнем заседании, вопрос выносится на утверждение сессии горсовета. Памятный знак планируется установить на улице Заньковецкой, 11.

Справка

В 1892 году представители католической общины обратились с ходатайством о выделении на улице Балковской участка для церкви, при которой находились бы дома причта, церковно-приходское училище, приют для бедных и престарелых. Выбор района связан с проживанием большого количества выходцев из Польши. Строительство началось в 1903-м, велось на частные пожертвования и завершилось к 1906 году. Храм из красного кирпича с белыми лепными украшениями был выдержан в неоготическом стиле. Площадь здания составляла 3 тыс. 220 кв. м. Оно вмещало около 4 тыс. прихожан. В 1932-м храм был закрыт, а в 1936 году взорван.