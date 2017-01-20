Во всех храмах УПЦ состоятся панихиды в связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта

17:04, 20 января 2017
Общество
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21-22 января в связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим воинам. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным Украинской Православной Церкви.

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