Спасатели рассказали, как вести себя на воде в день Крещения Господня

Приближается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Именно 19 января люди массово идут на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Однако стоит помнить о соблюдении правил безопасности, чтобы избежать возникновения чрезвычайных происшествий и трагических последствий.

В Вышгороде Киевской области спасатели, специалисты водолазной службы ГосЧС Украины, работники скорой медицинской помощи и представители религиозных конфессий напомнили гражданам правила безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

Так, спасатели рассказали как необходимо вести себя на льду, в частности во время купания в проруби. Отмечается, что категорически запрещено погружаться в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников. Купание детей должно происходить только под присмотром родителей или взрослых. Ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно.

Учитывая то, что купание в ледяной воде может быть опасным и иметь негативные последствия для человека, специалисты медицинской службы учили как действовать после переохлаждения в воде и напомнили, что находиться в проруби можно не более 10 секунд - трех погружений вполне достаточно. После купания нужно согреться - растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая. Купание в ледяной воде под воздействием алкоголя категорически запрещено.