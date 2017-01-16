В Киеве назвали места, где на Крещение можно будет окунуться в прорубь

Уже в четверг украинцы отметят Крещение Господне. Где в этом году разместятся крещенские проруби, сообщает "Киев 112.ua".

Оболонская набережная. Крещенские гуляния также пройдут на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора. Воды Днепра освятит Предстоятель УПЦ.

Гидропарк. Традиционно праздник Крещения отметят в Гидропарке возле часовни Крещения Господнего. Вода будет освящена главой УПЦ КП.

Озеро Тельбин. Окунуться в прорубь можно будет на Березняках. Традиционно мероприятие освящения воды пройдет возле церкви Рождества Христова на проспекте Павла Тычины.

Голосеевский парк. Жителей Голосеево приглашают отпраздновать Крещение в Голосеевском парке - возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Парк Дружбы народов. В парке Дружбы народов состоится мероприятие "Моржи Fest", посетителей которого приглашают принять участие в народных гуляниях и окунуться в крещенскую купель. В программе - мастер-классы по моржеванию и разнообразные флешмобы. Также состоится заплыв. Начало в 13:00.

Пирогово. Утром в старинной церкви Архистратига Михаила пройдет литургия освящения воды на церковном дворе. Позже будет разожжен символический костер, после чего начнутся праздничные мероприятия с танцами и другими развлечениями. Стоимость входа на территорию музея составляет 40 гривен.

Парк "Феофания". Празднование в "Феофании" начнется с 8:00. На территории парка организуют проруби, а также места для переодевания и обогрева. Также будет работать сауна. После ныряния в прорубь можно будет согреться горячими напитками и ухой. Стоимость входа на территорию парка составляет 20 грн.

"Мамаева слобода". В "Мамаевой слободе", что возле парка "Отрадный", празднование начнется с литургии в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. После состоится крестный ход и Великое освящение воды на озере возле церкви. С 12:00 все желающие смогут искупаться в иорданской воде. В 12:30 состоится сожжение на костре дидухов, обряд "Вождение козы" и символическое "изгнание Кути" с участием фольклорных коллективов. В 13:00 начнутся народные гуляния с песнями и танцами.

Этнографический комплекс "Украинское село". В комплексе "Украинское село", который находится в с. Бузова под Киевом, праздничное богослужение начнется в 10:00, воду освятят в 11:30, а купание в проруби начнется с 12:15. Искупаться можно будет либо в озере, либо в дубовой купальне. Для посетителей будут доступны теплые помещения для переодевания.