В Киеве неизвестные пытались поджечь храм УПЦ

16 января неизвестные совершили попытку поджога храма в честь иконы Божией Матери “Умягчение злых сердец” и святителя Петра (Могилы Второго Шевченковского благочиния столицы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По сообщению настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью. «Лишь чудом, покровительством Пресвятой Богородицы, храм остался невредимым, – говорит священник, – бутылки не разбились и отлетели от стен».

Храм пытаются сжечь уже второй раз

От попытки поджечь церковь остались лишь обгоревшие следы от попадания «коктейля Молотова». Полиция Шевченковского района оперативно и профессионально отреагировала на факт правонарушения.

Протоиерей Иоанн подчеркивает, что попытка поджечь храм является попыткой забрать дорогую землю, на которой он находится. Он предполагает, что уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые намерены построить на месте храма высокоэтажку.

Строительство храма было начато 12 сентября 2007 г. В июне 2008 года. Блаженнейший Митрополит Владимир (+2014, Сабодан) совершил чин его освящения в честь святителя Петра Могилы и иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».