В столице при храме на Демеевке работает пункт обогрева для бездомных

Уже несколько недель при Свято-Вознесенском храме Киева работает пункт обогрева для бездомных, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт mitropolia.kiev.ua.

Каждый день в столичный храм Украинской Православной Церкви, который расположен в Демеевке, приходят поесть 25-30 нуждающихся. Для этих людей открыли пункт обогрева, время работы: с 8.00 до 20.00, без выходных.

В течение двух недель более 90 бездомных воспользовались возможностью отогреться, поесть горячей пищи и выпить чаю здесь. Четыре человека получили первую медицинскую помощь, один мужчина из-за тяжелой болезни ног регулярно обращается к работникам храма.

Бедные люди доверяют приходу и имеют возможность не только немного отдохнуть, но и помолиться здесь. Духовенство храма общается с бездомными, поддерживает их материально и духовно.

По прогнозам Гидрометцентра ожидается короткое потепление, а потом опять будут морозы. Поэтому, данная социальная инициатива направлена на то, чтобы помочь людям без жилья пережить холодные зимние дни.

Стоит отметить, что в Кафедральном соборе УПЦ в честь Воскресения Христова в течение года осуществляется ежедневная раздача свежей выпечки для малообеспеченных, инвалидов и бездомных. А 7 января, в день праздника Рождества Христова, в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре Собора традиционно состоялся праздничный рождественский обед для сотни бездомных и нуждающихся.