В трамваях Одессы устроили вертеп (рос.)

Справжні українські колядки - на трамвайних маршрутах. Привітання з Різдвом у такий незвичайний спосіб отримали мешканці Одеси, повідомляють "Подробности".

Ось так виглядає звичайний одеський трамвай, а ось так - різдвяний. Яскрава ілюмінація, костюми та інші святкові атрибути. У вагоні - не суворі контролери, а усміхнені колядники.

Акцію влаштувала Одеська єпархія Української православної церкви спільно з "Міськелектротрансом". У п'яти святкових вагонах - п'ять хорових колективів із місцевих храмів. Курсують центром міста, роблять зупинки, вітають одеситів з Різдвом, дарують малюкам солодощі.

"Це як ось ті ангели, які сповістили пастушкам про те, що Христос народився! Ось сьогодні наша молодь і розлетілася так по місту з благою звісткою", - говорить Максим Омельченко, керівник молодіжного відділу Одеської єпархії УПЦ.

Пасажири приємно здивовані - і вдячні за таку раптову пригоду.

"В звичайне життя це, безумовно, вносить певний такий момент чуда, особливо це важливо дітям, які на власні очі бачать, що це не просто десь в казках", - говорить Людмила Раговська, мешканка Одеси.

Трамваї з'їжджаються на Старосінній площі, неподалік залізничного вокзалу. Тут облаштували Різдвяний вертеп. Тут і співочі гурти, і ряджені - всі прославляють Велике християнське свято. Для іноземних туристів - вертеп - дивовижа.

"Прекрасно! У моєму місті, де я живу, немає нічого подібного! Це дивно і дуже цікаво", - говорить Трент Ролаф, турист з Канади.

З невеликою проповіддю виступили служителі церкви, далі - святкування продовжилося віршами, танцями, піснями.

"Я думаю, що всім дуже подобається, і це видно по щасливим особам і посмішкам всіх людей", - говорить Єлизавета Тур, учасниця акції.

Попри тріскучий мороз, одеситів на святі зібралося чимало. Кілька годин люди обмінювалися привітаннями та приємними побажаннями.