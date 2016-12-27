В Винницкой области священники отпели украинского военнослужащего

В городе Хмельник Винницкой области 24 декабря состоялось прощание с погибшим в зоне боевых действий на востоке Украины солдатом ВСУ Александром Винярским.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

В городском храме Рождества Пресвятой Богородицы священники района во главе с благочинным протоиереем Михаилом Шикируном совершили чин отпевания воина.