В Винницкой области священники отпели украинского военнослужащего

12:35, 27 декабря 2016
Общество
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В городе Хмельник Винницкой области 24 декабря состоялось прощание с погибшим в зоне боевых действий на востоке Украины солдатом ВСУ Александром Винярским.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

В городском храме Рождества Пресвятой Богородицы священники района во главе с благочинным протоиереем Михаилом Шикируном совершили чин отпевания воина.

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