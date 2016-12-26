В центре Одессы открыли 10-метровую арт-елку в виде ангела.

Как передает корреспондент УНИАН, «елка» установлена на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье.

Арт-елка представляет собой гигантский купол, который венчает объемная католическая звезда, по бокам купола – крылья.

Как пояснила УНИАН автора инсталляции, дизайнер Виолетта Велиева, композиция «рождественское дерево» представляет собой металлическую конструкцию, обтянутую специальным утеплителем, на лицевой части которого – фольга. Внутри – подсветка, звезду и крылья обрамляют много небольших светящихся лампочек. В результате композиция смотрится, как огромный светильник, отливающий белым светом.

«Это – ангел-хранитель нашего города. Серебро, белый свет – символ чистоты», - сказала Велиева.

В церемонии по случаю открытия арт-елки приняли участие представители городской власти, также состоялся концерт.