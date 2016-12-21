Украинцы не поддержали петицию на законодательный запрет крестить детей до 18 лет

Крещение несовершеннолетних старшими родственниками предлагалось расценивать как "принудительное навязывание одной из вер ребенку, который сам еще не в состоянии здраво оценивать и принимать такие решения".

Речь идет о петиции, размещенной на сайте официального интернет-представительства Презедента Украины.

В настоящий момент инициатива набрала всего 750 голосов из необходимых 25 тыс. До окончания голосования остается два дня.

"Это недопустимо, чтобы детей, несмотря на их волю «запихивали» в то или иное верование, особенно когда есть люди (родители или бабушки), которые начинают выступать за христианство как за единственный «правильный» выбор и занимаются крещением своих детей и внуков вопреки их воле. А так как сам Иисус крестился в 30 лет, пусть люди не крестят своих детей с самого рождения, а дадут выбор самому ребенку - ведь это должно быть его решение, а не других людей", - сказано в обращении.

Комментариев основных православных конфессий в Украине по этой инициативе не прозвучало.