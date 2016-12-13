Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда

"Фраза.юа"

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне», — говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди. Разве не актуальны эти слова в данное время? Разве не применимы они к абсолютно любой сфере материального и духовного действия?

Не становится в данном контексте исключением из правил и современная социология, еще сравнительно недавно воспринимавшаяся как наука или курс любого гуманитарного ВУЗа, а сегодня превратившаяся в инструмент влияния не только на умы, но и души людей.

Социологам хорошо известно об «искусстве» правильно задавать вопросы. Подмена понятий и постановка формирующего вопроса — и совсем другой «результат», который активно тиражируется в массы. И вот соцопрос уже совсем не соцопрос, а инструмент пропаганды и влияния на общественное мнение украинцев.

Можно ли с помощью инструментов социологии измерить не только факты бытия, но и факты сознания человека: его отношение, например, к религии, пониманию добра и зла, воцерковленности в конце концов?

Нужно понимать, что наука, в данном случае социология, имеет возможность работать исключительно с некоторыми устоявшимися моделями, а не с объективной (живой) реальностью самой по себе.

Отсюда можно сделать вывод, что любое социологическое исследование, имеющее целью измерить определенные области духовной жизни, как например, уровень религиозности и/или веры в Бога в человеке, носит довольно условный характер. При этом, конъюнктурщики от политики, а также состоящие у них на службе СМИ и прочие «лидеры мнений» не стесняясь используют инструменты социологии для формирования определенного (нужного) общественного мнения. Технология давно известная, довольно несложная, однако при этом достаточно эффективная.

В период с 4-го по 9-е ноября Центром Разумкова было проведено социологическое исследование на тему отношения граждан Украины к некоторым религиозным лидерам, а также создания Единой Православной Церкви.

Сразу нужно уточнить, что исследование не проводилось в АР Крым и неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. Этот факт настораживает и дает основание очень осторожно относиться к полученным результатам.

Так, согласно данным Центра Разумкова 44,3% украинцев, которые считают себя православными, поддерживают необходимость создания в Украине Единой поместной Православной Церкви, независимой от других церковных центров за пределами Украины. К православным себя относят 64,7% украинцев. Наибольшее количество православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского Патриархата. Вторая по количеству группа (25,4%) считает себя «просто православными», 23,1% относят себя к УПЦ Московского Патриархата.

«Просто православные» — это невоцерковленные люди, однако являющиеся носителями православной идентичности. Для таких людей православие — не есть суть вера, скорее это ассоциации с православной культурой, а также часть национальной самоидентификации. В данном случае «просто православные» — есть довольно относительная категория, но при этом вопрос на эту тему часто звучит в опросниках с целью определения воцерковленности человека.

Если предположить, что в результатах этого исследования под термином «просто православные» обозначены люди, которые посещают церкви Украинской Православной Церкви, которых несравненно больше, чем принадлежащих другим православным конфессиям, при этом не уделяя должного внимания вопросам конфессиональности, то об УПЦ КП, как о фаворите душеспасения украинцев, можно забыть.

В таком случае результаты исследования с большой долей вероятности можно считать манипулятивными, а заказчиков оного людьми заинтересованными, использующими социологию как инструмент манипуляции и воздействия на общественное сознание для достижения определенных целей.

Каких именно целей?

Согласно полученным данным, 44,3% православных выступают за создание Единой Поместной Православной Церкви и, если предположить, что такая церковь будет создана, то подавляющее большинство опрошенных ее главой видят главу УПЦ КП Филарета.

Вот истинный ответ на все поставленные в исследовании вопросы.

Определенным людям нужно создание Единой Поместной Православной Церкви во главе с Филаретом. По этой причине в результатах опросов Центра Розумкова пальма первенства отдана прихожанам Киевского Патриархата, а «просто православных», или неопределившихся, значительно больше, чем православных Украинской православной Церкви во главе с Митрополитом Онуфрием.

Цель неканонического Киевского патриархата также предельна ясна.

Филарету нужна так называемая «церковная легитимность», а добиться ее можно только максимально увеличив паству. Так как естественным путем, а именно убеждением и проповедью, этой цели не достичь, а вселенский Патриарх Варфоломей в этом деле Филарету не помощник, то в ход идут «социологические исследования», формирующие общественное мнение в нужном русле, в парламент протаскиваются специфические законопроекты, а «лидерами мнений» запускаются публичные дискуссии о благотворности государственного регулирования церковной жизни.

Вопрос конфессиональности в украинском православии очень политизирован. Создаваемая нездоровая атмосфера вокруг духовных аспектов жизни украинца вряд ли идет ему, а соответственно и всему обществу, во благо.

Подход Центра Розумкова к формулировке вопросов для изучения общественного мнения в сфере религии в Украине и результаты этого соцопроса вызвали недоумение среди экспертов и пользователей соцсетей.

Интересно, что 23 ноября социологическая фирма «Юкрейниан социолоджи сервис», директором которой является заведующий отделением института социологии НАН Украины Александр Вишняк, презентовала результаты социологического опроса «Религиозная жизнь Украины».

Исследование проводилось на всей территории Украины, включая временно оккупированный Крым и неконтролируемые Украиной отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Согласно полученных данных, из 70% населения Украины, считающих себя православными, 39,4% являются прихожанами Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Онуфрием. На втором и третьем местах оказались Киевский патриархат и УАПЦ с результатом в 25% и 5% соответственно.

Подавляющее число опрошенных не считают вопрос объединения церквей актуальным, потому что это может ограничить право выбора человеком конфессии.

Опубликованные результаты Центром Разумкова и «Юкрейниан социолоджи сервис» по ключевым вопросам отличаются кардинально.

Может на такое положение вещей повлияли разные подходы к сбору данных и методике подсчетов и обобщения; может неполнота данных Центра Разумкова из-за отсутствия цифр по Крыму и востоку Украины, а может и какие-то другие мотивы, о которых пытливый читатель может только догадываться.

В любом случае, деятелям от науки, политики и культуры не стоит подменять нормальные человеческие понятия и установки сиюминутными конъюнктурными или финансовыми выгодами, особенно в духовной сфере. От ответственного и мудрого отношения к жизни, людям, Богу, во многом зависит духовное здоровье всей украинской нации, которое не менее важно, чем здоровье физическое.

Владимир Макаровский , «Фраза».