В УАПЦ лишили епископства Мстислава (Гука), который в октябре устроил драку в баре

Епископом Тернопольской епархии Украинской автокефальной православной церкви назначен Преосвященнейший Виктор Бедь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской епархии УАПЦ, соответствующее решение принял вчера в Киеве Архиерейский собор под председательством предстоятеля УАПЦ Макария (Малетича).

На Архиерейском соборе представители духовенства рассмотрели вопрос о состоянии дел в Тернопольской и Хмельницкой епархии УАПЦ и постановил вывести Высокопреосвященнейшего архиепископа Мстислава (Гука) из числа епископов УАПЦ.

В связи с решением и обращением епархиального собора Тернопольской епархии Архиерейский собор назначил правящим епископом Тернопольской епархии Преосвященнейшего Виктора (Бедя), епископа Мукачевского и Карпатского, с сохранением за ним руководства Карпатской епархией.

Как сообщал УНИАН, в октябре епископ Тернопольский и Подольский Мстислав в компании руководителей тернопольской церкви Рождества Христова в местном баре выпивал в пост, после чего священники устроили драку.

Впоследствии собор УАПЦ отправил Мстислава на покаяние в монастырь, однако он решение собора не исполнил.