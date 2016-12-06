С 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в киевском Доме связи на Майдане Незалежности будет работать Новогодняя почтовая резиденция Святого Николая.

Как сообщили УНИАН в Украинском госпредприятии почтовой связи «Укрпочта», в резиденции дети смогут пообщаться со Святым Николаем, сделать фото со сказочными героями у новогодней елки и заказать новогоднюю марку со своим изображением.

Также в Новогодней резиденции можно будет приобрести специально изготовленную лимитированную серию почтовых марок и праздничных почтовых открыток, изготовленных ко Дню Святого Николая и Новому году.