Православные Черкасской области передали лекарства и продукты украинским военным в зону боевых действий

Верующие Черкасской епархии УПЦ собрали около двух тонн продуктов и закупили лекарств на 3500 грн. воинам ВСУ, которые дислоцируются в Донецкой области вблизи Краматорска. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Жители Драбовского и Золотоношского районов Черкасской области решили помочь землякам, которые служат в той части Андрею Широкому и Сергею Шерстюку, а также другим воинам.

Собранный гуманитарный груз в зону военного конфликта доставили на своих автомобилях настоятель церкви Святого Воскресения с. Беспаловка архимандрит Лукиан и житель с. Гельмязов Золотоношского района Алексей Николаевич Лисовой.

Волонтеры посещают зону боевых действий с гуманитарной миссией не впервые. Воины в очередной раз поблагодарили за материальную и духовную поддержку священника и православных жителей Черкасской области.

Ранее, 30 ноября, в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру был доставлен 10-й гуманитарный груз из Винницы ― около 15 тонн продуктов и вещей.