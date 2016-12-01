Изъятая старопечатная книга "Апостол" не принадлежала библиотеке имени Вернадского - СБУ

Изъятая старопечатная книга «Апостол» не принадлежала Национальной библиотеке Украины имени В.И.Вернадского, и в настоящее время неизвестен её настоящий владелец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в СБУ сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

Он напомнил, что эта книга, датированная 1637 годом, была изъята на таможенном посту «Плетеневка» 16 ноября при попытке вывезти ее гражданином, следовавшим из Харьковской области в Россию.

Остафийчук отметил, что этот гражданин имел поручение от заказчиков вывезти старопечатную книгу на территорию России. Также он добавил, что у следствия есть предположение, что эта книга могла быть в коллекции кого-то из украинских высокопоставленных чиновников, которые почти три года назад покинули Украину. Но в свою очередь, они также ее приобрели незаконно.

«Этот человек выезжал в Белгородскую область, где получил заказ на вывоз этой книги. Мы допускаем, что эта книга имеет отношение к определенным лицам, выехавшим из Украины несколько лет назад. Мы надеялись, что эта книга - это та самая, которую похитили из библиотеки Вернадского. Но это не она, потому что на ней нет библиотечных отметок, поэтому, очевидно, она из какой-то частной коллекции и попала туда тоже из каких-то государственных архивов», - рассказал представитель СБУ.

По его словам, СБУ будет рекомендовать по завершении следствия передать «Апостол» в библиотеку им. Вернадского, но это будет решать суд.

Остафийчук сообщил, что на сегодня никто из государственных учреждений или частных коллекционеров не обращался по этому поводу.

В СБУ также отметили, что на старопечатной книге нет никаких экслибрисов, или других пометок, по которым можно было бы установить её владельца.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября председатель СБУ доложил президенту Петру Порошенко, что правоохранители в пункте пропуска ”Плетеневка” в Харьковской области задержали курьера при попытке вывоза в Россию старопечатной книги ”Апостол”.

Книга предварительно датируется XVII веком.