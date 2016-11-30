В Киеве с 3 по 17 декабря пройдет выставка тактильных икон

В Киеве в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви состоится выставка икон, изготовленных точечным способом, сообщает Soborna.church.ua. Выставка пройдет с 3 по 17 декабря.

В экспозиции будут представлены тактильные изображения икон, предназначенных не только для людей, потерявших зрение, но и для тех, кто небезразличен к нуждам невидящих, имеет желание вникнуть в жизнь незрячих людей и понять их стремление к духовности.

Среди экспонатов выставки – «Почаевская» икона Божией Матери, которая в 1596 году даровала зрение 40-летнему слепорождённому Филиппу; икона блаженной Матроны Московской, родившейся слепой; икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого), епископа-хирурга, ослепшего на оба глаза в конце своей жизни.

Открытие выставки состоится 3 декабря в 15.00 по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3, корп. 4, Галерея «Соборная». Вход свободный.