В Луцке открыли памятник христианскому милосердию жителей Волыни и всех жителей западных областей, которые в тяжелые 1946-1947 годы бескорыстно спасали голодающих с востока, юга, центра Украины и прилегающих областей России.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие и освящение памятника состоялось на территории Крестовоздвиженской церкви. Освятил скульптуру митрополит УПЦ КП Луцкий и Волынский Михаил.

Памятник состоит из нескольких фигур: мальчика, который прижимает к груди буханку хлеба, и девочки, которая держит корзинку, позади них - широкий и высокий камень, на котором стоит скульптура женщины с крыльями.

Автор идеи установления памятника, как свидетельствует запись на нем, – уроженец Запорожской области Григорий Гуртовый, который в те времена нашел убежище на Волыни и прославил ее. Как отмечается, это символ благодарности спасенных своим спасителям.