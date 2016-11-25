В Киеве представители 40 посольств устроят благотворительную Рождественскую ярмарку

В Киеве 3 декабря на НСК «Олимпийский» состоится 24-й благотворительная Рождественская ярмарка, участие в которой примут 40 посольств, которые представят национальную еду, оригинальные вещи, напитки, сувениры.

Как сообщает Международный женский клуб на своей странице в Facebook, цель ярмарки - собрать средства для сирот, людей преклонного возраста, детей с особыми потребностями и других людей, нуждающихся в помощи.

"По традиции посольства иностранных государств будут продавать на своих стендах национальные блюда и традиционные продукты, в частности, продукты национальной гастрономии и напитки. Будет также продаваться одежда и бытовые приборы, декор, книги и много других вещей, новых, или тех, что были в использовании, однако сохраняют хорошее состояние", - сообщают организаторы.

Ярмарка будет сопровождаться культурной программой - национальной музыкой и танцами со всего мира, в частности из Индии, Индонезии, Аргентины, Грузии, Пакистана, Болгарии. Для детей проведут мастер-классы и игры.

Также состоится лотерея, где будут разыгрываться авиабилеты, подарочные сертификаты в рестораны и отели, посольские корзины и прочее.