Украинцы в большинстве регионов страны ходят в Украинскую Православную Церковь — опрос

Украинцы в большинстве регионов страны ходят в Украинскую Православную Церковь.

Такие данные предоставила 23 ноября 2016 года социологическая фирма «Юкрейниан социолоджи сервис» при Институте социологии НАН Украины в результате соцопроса «Религиозная жизнь Украины (сентябрь 2016)», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отчет о проведенном исследовании обнародовал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН Александр Вишняк, руководитель фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис», заведующий отделом социально-политических процессов Института социологии НАН Украины.

Так, больше всего украинцев являются прихожанами Украинской Православной Церкви на Донбассе (79% верующих), в Крыму (71%), на Юго-Востоке (Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области) — 66%. УПЦ преобладает также на Юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области) — 52% и Северо-Востоке (Полтавская, Черниговская, Сумская области) — 45%.

В Киеве и Центральной Украине (Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская и Кировоградская области) наблюдается баланс верующих УПЦ и «УПЦ КП» (по 35-36%).

Только на Буковине, Волыни и в Хмельницкой области, согласно опросу, верующих, которые относят себя к «УПЦ КП», большинство — 48 %. Украинская греко-католическая церковь доминирует в Галиции и Закарпатье, хотя в областях Донбасса, в Крыму и на Юго-Востоке ее верных менее 1%.

Согласно с результатами социологического опроса, 39% верующих — это прихожане УПЦ. Социологи подтвердили, что наиболее многочисленной конфессией страны является Украинская Православная Церковь (во главе с Митрополитом Онуфрием).

Исследование проводилось с 3 по 17 сентября 2016 года социологической фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис». По национальной стратифицированной квотной выборке было опрошено 2001 респондента во всех областях Украины с соответствующей численностью населения 18+, а также в Крыму, Севастополе и в отдельных районах Донецкой области, которые не контролируются властью. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2.