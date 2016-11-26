В Киеве установят более 20 скульптур ангелов (фото)

В помещении посольства Литвы в Киеве состоялась презентация проекта "Ангелы наций, с верой в Украину", сообщает сайт "Сегодня".

По концепции проекта, организаторы планируют установить более 20 скульптур ангелов высотой 1,3 м в основных туристических местах Киева. У каждого ангела киевляне и гости столицы смогут увидеть табличку с посланием к Украине от дружественной страны. Автором скульптур стал украинский художник и скульптор, член Национального союза художников Украины Вячеслав Дидковский.

Установленные ангелы создадут туристический маршрут "Путь ангелов" и будут рассказывать городскую легенду, почему ангел появился именно на этом месте, и что скульптура символизирует.

Проект будет реализован за счет мецената. Сейчас места для размещения ангелов проходят процедуру согласования с КГГА и посольствами.