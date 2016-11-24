Украинская Православная Церковь — крупнейшая конфессия страны

39% верующих украинцев — это прихожане УПЦ.

Такие данные предоставила 23 ноября 2016 года социологическая фирма «Юкрейниан социолоджи сервис» при Институте социологии НАН Украины в результате соцопрос «Религиозная жизнь Украины (сентябрь 2016)», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Компания «Юкрейниан социолоджи сервис» выясняла каков уровень религиозности и конфессиональной структуры граждан Украины, какое отношение верующих основных конфессий и других категорий граждан к созданию Единой Поместной Православной церкви в Украине, а также как относятся верующие и другие категории граждан до ограничения деятельности Украинской Православной Церкви и Крестного Хода в июле 2016 года.

Отчет о проведенном исследовании обнародовал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН Александр Вишняк, руководитель фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис», заведующий отделом социально-политических процессов Института социологии НАН Украины.

В ходе опроса, верующими себя назвали 70% респондентов, 67% из них точно определили к какой конфессии принадлежат. Нужно отметить, что уровень конфессиональной самоидентификации в Украине за последние пять лет значительно вырос (с 50% в 2003 году до 67% — в 2016 году среди номинативных верующих).

Согласно с данными социологического опроса, 39% верующих — это прихожане УПЦ. Социологи подтвердили, что наиболее многочисленной конфессией страны является Украинская Православная Церковь (во главе с Митрополитом Онуфрием).

В то время, как к «Киевскому патриархату» относят себя 25% верующих, к УГКЦ – 21%.