Более 70% украинцев верят в Бога – опрос

70,6% украинцев считают себя верующими, 13,2% ответили, что не верят в Бога.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему: «Религиозная жизнь Украины», обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис», заведующим отделом Института социологии НАН Украины Александром Вишняком.

По его словам, не могут определиться в этом вопросе 16,2% респондентов.

«Исследование показало, что уровень религиозности отличается. Так, в различных регионах Западной Украины заявляют, что верят в Бога от 90 до 97% респондентов. Самый низкий уровень религиозности наблюдается в Киеве и Центральной Украине. 51% киевлян и жителей центральной Украины заявляют, что они верят в Бога», - сообщил Вишняк.

Он также отметил, что не все граждане, которые называют себя набожными, принадлежат к определенным конфессиям и Церквям.

«Уровень конфессиональной определенности в Украине был долгое время довольно невысоким. Исследования 2003-2010 годов показывали около 50%. То есть среди тех 70%, которые назвали себя верующими, только половина были конфессионально определившимися... За последние 5 лет уровень конфессиональной определенности по определенным причинам начал расти. В нынешнем исследовании две трети номинативных верующих заявили, что принадлежат к определенным конфессиям и Церквям», - отметил социолог.

По его словам, уровень конфессиональной определенности в западных областях самый высокий – от 86,5% до 93%, а самый низкий – в южных и юго-восточных областях: 43%-48%.

«Самой многочисленной конфессией по доли верующих среди тех, кто конфессионально опредился и верит в Бога, является Украинская православная церковь во главе с митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием, которая охватывает 39,4% верующих.

Особый феномен в данном исследовании обнаружили в Крыму. После того как мы провели исследование, оказалось, что две трети крымчан на вопрос, к какой конфессии они относятся, сказали, что к другой, а не к тем, которые были в карточке основных конфессий Украины. Естественно, в исследовании не была представлена РПЦ во главе с патриархом Кириллом. Но они записывали в раздел «Другие конфессии» РПЦ. То есть, ситуация в Крыму такая, что даже УПЦ МП называть верующие не хотят, а называют РПЦ, хотя в Крыму до сих пор действуют приходы УПЦ», - отметил Вишняк.

Опрос также показал, что второй по доле верующих является Украинская Православная Церковь (Киевского патриархата), которая охватывает 25,3% всех конфессионально определившихся; на третьем месте – Украинская греко-католическая церковь – 21,3%, на четвертом – Украинская автокефальная православная церковь – 4,6%.

Исследование проводилось с 3 по 17 сентября 2016 года социологической фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис». По национальной стратифицированной квотной выборке был опрошен 2001 респондент во всех областях Украины с соответствующей численностью населения 18+, а также в Крыму, Севастополе и в отдельных районах Донецкой области, которые не контролируются властями. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2.