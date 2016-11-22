В Киево-Печерской лавре состоится заключительный концерт Международного конкурса имени Дмитрия Бортнянского

С 24 по 27 ноября в Киеве состоится V Международный конкурс вокальных ансамблей и хоров имени Дмитрия Бортнянского. Заключительный концерт и награждение лауреатов конкурса состоится 27 ноября в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Конкурс проводится в номинациях: вокальные дуэты, трио, квартеты, малые, большие ансамбли и хоры. За главные призы будут соревноваться вокалисты академического и народного направления вокально-хоровой музыки в трех возрастных группах — младшая до 16 лет, средняя от 17 до 24, старшая от 25 до 40 лет.

В жюри конкурса входят известные исполнители и педагоги, титулованные деятели искусств во главе с ректором Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского, народным артистом Украины В. Рожко.

Как сообщают организаторы, основной целью конкурса является распространение творческого и духовного наследия великого композитора.

Международный конкурс вокальных ансамблей и хоров имени Дмитрия Бортнянского был основан в 2010 году в Киеве благотворительным фондом «ВИВАТ АРТ» при организационной поддержке Национального Комитета музыкального Совета ЮНЕСКО при содействии Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации.

Конкурс носит имя одного из самых выдающихся украинских композиторов – Дмитрия Бортнянского, творчество которого стало частью не только национальной, но и мировой культуры.

Дмитрий Степанович Бортнянский – уроженец украинского города Глухова, родился в 1751 году, композитор, дирижер, один из основателей классической музыкальной традиции, выдающийся мастер хоровой духовной музыки, фортепианных сонат и камерно-инструментальных произведений, автор шести опер, а также богослужебных произведений.

Фото и материалы сайта vivatart.com.ua