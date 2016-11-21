В Ивано-Франковске открылась выставка, посвященная королеве Анне - дочери Ярослава Мудрого

В Ивано-Франковске открылась выставка ”Анна Киевская. История и современность”.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация выставочного проекта состоялась накануне в зале «Арт на Мур» крепостной галереи «Бастион».

По словам первого заместителя председателя облгосадминистрации Марии Савки, творческий проект посвящен дочери Ярослава Мудрого, знаменитой королеве Анне (1032-1075 гг.).

«Эта выставка позволяет нам листать страницы истории Украины», - подчеркнула она.

Как отметили организаторы выставки, об Анне Киевской не упоминается ни в одной из летописей Киевской Руси. Вместе с тем Римские папы считали ее самой образованной королевой франков со времен Брунгильди. Она была хранительницей державы вопреки проклятию, что свело на нет все планы ее супруга-короля. Венценосная соперница назвала ее самой очаровательной женщиной Франции. Даже после 15 лет пребывания на Западе Европы Анна подписывала королевские документы кириллицей. В городе Санлис по ней и до сих пор правят службы.

На выставке представлены уникальные артефакты, связанные с эпохой и именем знаменитой королевы Анны.

Проект «Анна Киевская. История и современность» создан при поддержке Благотворительного фонда «Украина Инкогнита», Национального заповедника «София Киевская» и мецената Виктора Винтоняка совместно с издательством «Мантикора» и Международным фестивалем современного искусства PortoFranko.