В Запорожье помолятся за погибших в ДТП

Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, 20 ноября, в Покровском архиерейском соборе после Божественной литургии будет отслужена панихида по погибшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Начало заупокойного богослужения в 11.30.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ:

«Придите в этот день помолиться о родных и близких ставших жертвами ДТП», - призывает пресс-служба епархии.