Украинцы доверяют Церкви и не доверяют СМИ - опрос

По данным последнего опроса, больше всего доверяют украинцы церкви – 76.2%, волонтерам – 51.4%, Вооруженным силам Украины – 45.8%, патрульной полиции – 42.6%, СБУ – 30.2%, общественным организациям – 22.5%, полиции и МВД в целом – 10.4%.

Соответствующие результаты опроса были опубликованы Институтом публичной политики и консалтинга.

Не доверяют украинцы СМИ – антирейтинг доверия украинским медиа составляет 78%, российским – 94%.

Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен Институтотом публичной политики и консалтинга совместно с British Independent Council of Foreign Relations и при финансовой поддержке ассоциации выпускников Robert Gordon University (Великобритания).

Методом телефонного опроса с 1 по 11 ноября было опрошено 2240 респондентов, проживающих в 120 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

По отдельной методике опрашивались граждане, которые вынужденно переселились из зоны боевых действий и оккупированной АР Крым. Погрешность исследования составляет не более 2.8%.

По материалам unn.com.ua