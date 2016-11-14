В УПЦ обратили внимание бездетных родителей, что усыновление - благословенно, в отличие от искусственного оплодотворения (укр.)

Усиновлення дітей-сиріт - благословенне вирішенням проблеми для бездітних батьків, на відміну від штучного запліднення та сурогатного материнства.

Про це сказав голова Синодального відділу УПЦ у справах сім’ї архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеімон у своєму зверненні щодо Дня молитви за сиріт в Україні.

"Кожна, без винятку, дитина в світі заслуговує на любов, турботу і підтримку з боку дорослих. За задумом Божим кожен з нас отримує перші знання про світ та життя у ньому через найближчих людей – батьків. Батьки дарують дитині найдорожче та найважливіше у житті – любов, турботу, безпеку.

На жаль, більше 80 тисяч українських дітей цього позбавлені, тому що на їх плечах лежить нелегкий хрест сирітства. Апостол вчить нас, що «чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем така: зглянутися над сиротами та вдовами …» (Якова 1: 27).

Господь дає нам таку можливість, турбота про дітей, у яких з різних причин не має батьків, вимагає від нас не лише співчуття, але й дієвого духовного подвигу. До нас звертається Господь: «хто прийме одне таке дитя в Моє ім’я, той Мене приймає» (Мф. 18,5). Діти-сироти чекають від нас дієвої участі в їхній долі, вони потребують нашої реальної допомоги, нашого розуміння і молитви.

Тому сьогодні, у другу неділю листопада, котра вже традиційно стала Всеукраїнським Днем молитви за сиріт, під час богослужінь у православних храмах України підносяться молитви про дітей-сиріт. Священики у своїх проповідях закликають всіх перейнятися цією проблемою та долучитися до богоугодної справи опікування сиротами та їх усиновлення.

Метою Дня молитви за сиріт є нагадати людям про Господнє ставлення до таких дітей і допомогти їм у несінні цієї ноші, що є великим благом і для них і для нас. Адже і нас Господь всиновив через Іісуса Христа «призначивши наперед, щоб нас усиновити для Себе Іісусом Христом, за вподобанням волі Своєї» (Ефес.1,5) і тому забезпечити таку дитину найголовнішим можливо лише через усиновлення. Людина, котра робить цю благородну справу, дарує дитині таку кількість щастя, яку можна порівняти з загальною кількістю щастя у всьому світі. В такої дитини починається нове справжнє життя", - зазначив владика.