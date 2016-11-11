В Киеве обокрали церковь: забрали золото и серебро

В Киеве неизвестные проникли в помещение храма Преображения Господня Украинской Православной Церкви, и вынесли золотые и серебряные ювелирные изделия.

Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

Кража произошла в ночь на четверг, 10 ноября, на проспекте Бажана, 9.

Воры взломали входные двери храма, сорвали решетку церковной лавки, после чего забрали украшения и скрылись.

Сумма убытка составила около 100 тысяч гривен. Полиция занимается поиском преступников.

Как сообщал "Обозреватель", 6 сентября в селе Малая Супоевка Згуровского района Киевщины воры проникли в часовню святого пророка Ильи Украинской православной церкви и вынесли оттуда 15 икон.

Также сообщалось, что 7 июля в Киеве воры украли листы цветного металла с храма Воздвижения Креста Господня на улице Лауреатской.