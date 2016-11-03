В Севастополе открывается выставка церковной утвари времен Византии

Выставка церковной утвари и предметов личного благочестия времен Византии откроется в Херсонесском музее-заповеднике в Севастополе в четверг и будет работать ежедневно до конца января 2017 года, сообщила пресс-служба Херсонеса.

"В IV веке государственной религией в Византии становится Христианство, изменившее сакральное пространство империи, наполнив его новым содержанием, новыми символами, новой духовностью", - говорится в сообщении.

На выставке представлены христианские древности из бронзы и серебра, найденные во время раскопок средневековых слоев Херсонеса - византийского Херсона. Среди них церковная утварь - богослужебные кресты, кадила, осветительные приборы и иконы.

Как отмечают в музее, жителям Херсонеса-Херсона, как и всем византийцам, была присуща глубокая религиозность, о чем свидетельствуют многочисленные предметы личного благочестия - кресты, медальоны, образки, обнаруженные археологами в жилых кварталах.

В херсонесских домах перед иконами совершались келейные моления, возжигались свечи и лампады, хранились реликвии, духовные книги. Представленные на выставке артефакты иллюстрируют не только религиозную сферу жизни византийского города, но и высокое искусство средневекового литья и чеканки.

Некоторые бронзовые изделия были изготовлены непосредственно в Херсоне, но большинство поступало сюда из других центров. Через византийский Херсон или иными путями церковная утварь и предметы личного благочестия попадали в другие города и поселения Таврики, северные земли, в том числе в Древнюю Русь, становясь образцами для местных мастеров.

sedmitza.ru