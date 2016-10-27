В интернете опубликовали фото Андреевской церкви, сделанное в 1852 году

В сети опубликовали фото Андреевской церкви, которое было сделано еще в ХІХ веке.

Вот как выглядела церковь в 1852 году. Тогда она еще одиноко стояла на киевском холме.

Андреевская церковь — памятник истории, архитектуры, живописи и декоративного искусства XVIII века мирового значения. Она построена в 1747-1762 годах в стиле барокко по проекту Франческо Бартоломео Растрелли.