В интернете опубликовали фото Андреевской церкви, сделанное в 1852 году
12:55, 27 октября 2016Общество
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turystam.in.ua
В сети опубликовали фото Андреевской церкви, которое было сделано еще в ХІХ веке.
Вот как выглядела церковь в 1852 году. Тогда она еще одиноко стояла на киевском холме.
Андреевская церковь — памятник истории, архитектуры, живописи и декоративного искусства XVIII века мирового значения. Она построена в 1747-1762 годах в стиле барокко по проекту Франческо Бартоломео Растрелли.
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