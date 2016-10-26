УПЦ развивает паломничество к святыням Закарпатья

В период с 1 по 4 ноября состоится информационная поездка по святыням Закарпатья, организованная Паломническим центром Украинской Православной Церкви совместно с паломнической службой Хустской епархии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Паломнический центр УПЦ.

В рамках инфотура пройдет выездное Собрание паломнических служб Украинской Православной Церкви. Основная тема Собрания: «Перспективы развития паломничества в Украине: святыни Закарпатского края». В рамках собрания сотрудники паломнических служб Украинской Православной Церкви представят доклады о святынях своего края.

К участию приглашаются не только представители паломнических служб, но и приходы, регулярно осуществляющие паломническую деятельность.