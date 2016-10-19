Предстоятель УАПЦ извинился перед украинцами за драку священнослужителей в ночном клубе Тернополя

Предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) попросил прощения у всего украинского народа за своих священнослужителей из Тернополя, которые затеяли пьяную драку в ночном клубе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мне больно за моих собратьев, что они себе это позволяют. Я хотел бы за действия священнослужителей попросить прощения у всего верующего украинского народа", - сказал митрополит Макарий.